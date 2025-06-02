TEKA Türkiye’nin genç sanatçılarla gerçekleştirdiği “Sanata Dönüşüm” projesi, üçüncü yılında da sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - TEKA Türkiye’nin 3 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği ve atık malzemelerin genç sanatçıların ellerinde birer sanat eserine dönüşmesine odaklanan “Sanata Dönüşüm Projesi” eserleri İzmir Galeri A’da düzenlenen bir etkinlikle sanatseverlerle buluştu. Teka’nın Türkiye’deki 30. yıldönümü olan 2022 yılında ilk olarak 3 genç yönetmenin desteklenmesiyle başlayan proje, son 3 yıldır genç ressamları desteklemeye devam ediyor.

Hakan Kürklü’nün küratörlüğünü yaptığı projenin bu yılki seçkisinde Selin Sezgin, Batuhan Daşdemir, Deniz Sevinçli, Ece Haskan, Emre Acar, Emir Tekkalmaz, Erman Gürcüm, Merve Şenel, Özge Akdeniz ve Şükran Dokumacı’nın aralarında bulunduğu 10 genç sanatçı yer aldı. Genç sanatçılar bu yıl geri dönüşüme ayrılmış karton kolileri tuval olarak kullandı. Toplam 33 eserden oluşan 3 yıllık koleksiyonunun tamamı ise ilk kez İzmir’de Galeri A’da bir arada sergileniyor. Proje kapsamında iş birliği yapılan Atölye Yoga Sanat ve Arkas Bilim Sanat Merkezi’nde eğitim alan genç sanatçıların çalışmalarına da yer veren sergi, 4 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

DESTEKLENEN GENÇ SANATÇI SAYISI 30’A ULAŞTI.

Etkinlikte tasarım ve sürdürülebilirliğin Teka için vazgeçilmez iki değer olduğunun altını çizen TEKA Euroasia CEO’su Aydın Kuzaltı “Türkiye’deki 33. yılımızda “Sanata Dönüşüm” projemizin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 100 yılı geride bırakan TEKA Grubu olarak, sürdürülebilirliği yalnızca bir çevre yaklaşımı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm işletmelerimizde, fabrikalarımızda enerji ve atık konularında sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına karşı farkındalık yaratmanın da önemine inanıyoruz. Bu amaçla TEKA Türkiye olarak başlattığımız ve genç sanatçılarımızı desteklemeye odaklanan “Sanata Dönüşüm” projemizde desteklediğimiz sanatçı sayısını bu yıl 30’a çıkardık. Bu sayıyı ileride daha da arttırmak için kararlıyız” dedi.