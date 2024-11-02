Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yarın düzenlenecek 46. İstanbul Maratonu’na katılacak. Maratonda TEGV koşucuları, gönüllüleri ve çalışanları hep beraber adımlarını çocukların geleceğine umut olmak için atacak.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla Cumhuriyetin ilke ve değerleri ışığında çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yarın düzenlenecek 46. İstanbul Maratonu’na katılıyor. Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu olan 46. İstanbul Maratonu’nda TEGV koşucuları, gönüllüleri ve çalışanları hep beraber adımlarını çocukların geleceğine umut olmak için atacak. “TEGV ile Hayaller Peşinden Koşmaya Değer” sloganıyla gerçekleştirilecek maratonda, TEGV koşucuları “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyasıyla çocuklara eğitim desteği için koşacak. Yardımseverlik koşularındaki 16’nci yılını dolduran TEGV, bugüne kadar maratonlar sayesinde yaratılan kaynakla binlerce çocuğun nitelikli eğitim desteğiyle buluşmasını sağladı.

Kampanyaya destekler 18 Kasım’a kadar devam ediyor

Maraton kapsamında başlatılan “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyasında hedef 3 bin 600 çocuğu Cumhuriyet’in temel ilke ve değerleri ışığında nitelikli eğitim desteğiyle buluşturarak hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlamak. 21 Ekim’de başlayan kampanyaya destekler 18 Kasım’a kadar devam ediyor. TEGV’in etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği alan bir çocuğun bir yıllık eğitim gideri ise 1.250 TL. Maratona katılacak koşucular kampanya oluşturmaya devam edebiliyor. Çocukların hayallerine ve geleceğine destek olmak, maratonda TEGV'le iyilik peşinde koşmak ve koşucuların bağış kampanyalarını görüntülemek isteyenler https://tegv.org/istanbul-maratonu-2024 adresini ziyaret edebilir.