Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Camii’nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı’na katıldı.ANKARA (İGFA) - TBmm Camii'nde düzenlenen programda 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar dualarla anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler yapılan dualarla rahmetle anıldı.

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Programa TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanı sıra, milletvekilleri, Meclis personeli ve vatandaşlar da katıldı.