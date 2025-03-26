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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. 26 Mart itibariyle yapılacak başvurular 9 Nisan'da sona erecek.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 26 Mart Çarşamba (BUGÜN) gününden itibaren yapılacak başvurular 9 Nisan’da sona erecek.

Yazılı sınav ise 18 Mayıs’ta Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak.