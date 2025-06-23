Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’ kapsamında doğa ve tarih tutkunları bu kez Lamos Antik Kenti’nden Gökler Deresi’ne uzanan 7,5 kilometrelik parkurda buluştu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’ doğa ve tarih tutkunlarını bu kez Lamos Antik Kenti’nden Gökler Deresi’ne uzanan 3. etapta buluşturdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde “Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, zeytinlikler ve kekik kokulu patikalardan geçen katılımcılar hem fiziksel hem de ruhsal olarak yenilenme fırsatı buldu. Etap boyunca Toroslar’ın serin vadileri, kuş sesleri ve antik kalıntılar yürüyüşe eşsiz bir atmosfer kattı.

Gündeş: “Mersin; tarihi dokuları ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir kent”

Etkinliğe katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, “Kilikya Yolu, kentin tarihi ve doğal mirasını buluşturan, ancak çoğu kişinin henüz haberdar olmadığı bir güzergâh. Dört etap, 38 parkur ve toplam 550 kilometrelik bir rota. Gittikçe büyüyen bu proje, hem Mersin için hem de doğaseverler için çok kıymetli” dedi.

Demir: “Kilikya projesinde en güzel etaplardan birini yürüdük”

Derneğin başkanı Ali Rıza Demir ise, projenin kırsaldaki mahallelerde ekonomik ve sosyal hareketlilik yaratma potansiyeline dikkat çekti. Lamos Deresi’nin yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktası olduğuna işaret eden Demir, projenin büyümesinde Büyükşehir Belediyesi’nin katkısını vurgulayarak teşekkür etti.

“Mersin’in her köşesi saklı bir cennet”

Tarihi Kilikya Yolu Projesi’nin tüm tanıtım yürüyüşlerine katıldığını ve ilk etabın diğer parkurlara göre daha zorlu geçtiğini söyleyen doğa tutkunlarından Abuzer Kiraz, “2.etap olan Kızılgeçit’te ise inanılmaz dağlar, mağaralar, harabeler, su değirmenleri, kiliseler vardı. İlk etapta da Antik Roma tarihi içerisinde yürüdük. Bu etapta da vadiler, ardıç, sedir, köknar ağaçlarının arasında yürüdük. Hepsi inanılmaz bir doğa harikası. Mersin’in her köşesi saklı bir cennet” dedi. Geçirdiği kaza sonrası belinden birden fazla ameliyat olduğunu ancak bu yürüyüşlerin kendisine çok iyi geldiğini anlatan Kiraz, “Bu yürüyüşler sonrasında yeniden doğmuş ve hayata bakıyor gibiyim. En önemlisi de beni kentin stresinden uzaklaştırıyor. Burada kendim oluyorum ve doğa ile baş başa kalıyor, bütünleşiyorum. Mersin’de olup da buraların görülmemesini eksiklik olarak sayıyorum” diyerek projeyi hayata geçiren Büyükşehir’e teşekkür etti.

Tarihi Kilikya Yolu’nu çok merak ettiğini, bu sebeple de tüm yürüyüşlere katıldığını belirten Sevda Özbek, “Her geldiğimiz yerden anılar biriktirip gidiyoruz. Bu şekilde doğa ve tarihi dokular arasında güzel bir yürüyüş oldu. Mersin’in geçmişi çok ancak pek bilinmiyor. Bu projeler sayesinde biz de bunları öğrenip herkese öğreteceğiz. Tarsus’tan Anamur’a kadar Kilikya Yolu’nda neler yapılmış bunları öğreniyoruz. Bunlar çok değerli konular” diye konuştu.