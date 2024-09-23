Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, beldesindeki gazileri ziyaret ederek Gaziler Günü’nü kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, ziyeretlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenimuhacırlı Ferhat Dönmez'i, beldemizde bulunan Kıbrıs gazilerimiz Rasim Gayretçi ve Hüseyin Eren'i ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladık.

Kahraman gazilerimize minnettarız; ülkemize yaptıkları fedakarlıklar asla unutulmayacak. Tüm gazilerimizin bu anlamlı gününü saygıyla anıyoruz.”dedi.