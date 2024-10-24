Talas Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvası bütün hızıyla devam ediyor. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada son 6’ya kalan takımlar üçüncü tur maçlarında ter dökecek.KAYSERİ (İGFA) - “Takımını Kur, Turnuvaya Katıl” sloganıyla düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oluyor. 22 takım katıldığı ve tek maç eleme usulü ile gerçekleşen organizasyonda üçüncü tur maçlarına gelindi.

Talas Belediyespor’un Harman Mahallesindeki futbol sahasında oynanan müsabakalarda Erciyes Üniversitesi hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi, siyaset bilimi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan 6 takım 3. tura yükseldi.

Öğrencilerin ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği turnuvada 24 Ekim Perşembe 2 maç oynanacak.

25 Ekim Cuma günü yapılacak tek maçın ardından yarı final karşılaşması 28 Ekim Pazartesi gerçekleştirilecek.

FİNAL 29 EKİM’DE

Final karşılaşması ise 29 Ekim’de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda, bayram coşkusuyla birlikte oynanacak. Kazanan takım, bu anlamlı günde kupanın sahibi olacak.