Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Süslü Bisikletler Şenliği’ne katılarak pedal çevirdi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen vatandaşlar, daha temiz bir çevre istediklerini renkli görüntülerle anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Süslü Bisikletler Şenliği’ düzenlendi.

Mudanya Güzelyalı’daki etkinliğe, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği tarafından 3 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında müsilaj sorununa dikkat çekmek amacıyla farklı belediyelerde programlar düzenlendiğini anımsatarak, gelecek kuşaklara temiz bir deniz aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

“BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

Süslü Bisikletler Şenliği ile çevre sorunlarına dikkat çektiklerini söyleyen Başkan Bozbey, çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak zorunda olduklarını anlattı.

Bisiklet yollarını çoğaltarak bisiklet kullanımını özendirmek gerektiğini belirten Başkan Bozbey, “Bir yerden bir yere bisikletle gitmenin çevreye büyük fayda sağladığını bilmeliyiz. Bu anlayışla çevreci olan bisikleti öne çıkarmak ve farkındalık oluşturmak için bu şenliği düzenliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, Süslü Bisiklet Şenliği’nin Mudanya’nın doğasına ve ruhuna çok yakıştığını söyleyerek etkinlik için Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Araç trafiğini azaltmak, kenti yayalaştırmak ve temiz bir çevre için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Dalgıç, bisiklet ve elektrikli araçların bu noktada önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, vatandaşlarla birlikte süslü bisikletlere binerek pedal çevirdi.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen Bursalılar, caddede adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Programa katılan vatandaşlar, hem çevresel sorunlara dikkat çekerken hem de sorunların çözümünde sorumluluğu olanlara etkili bir şekilde çağrıda bulundu. Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra alanda kurulan stantları gezdi.

Şenlik kapsamında çiçek dikme ve taş boyama etkinliklerine katılan Bursalılar, Kent Orkestrası’nın konseriyle de doyasıya eğlendi.