Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve hızlı ulaşım için zabıta ekiplerini elektrikli bisikletlerde donattı. Yeni ekipler özellikle yaya yolları, parklar ve bisiklet yollarında görev yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, uygulamanın hem şehir içi bisiklet kullanımını teşvik edeceğini, hem de sürdürülebilir şehircilik vizyonuna katkı sağlayacağını vurguladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı çevreci ulaşım çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, elektrikli bisikletli zabıta ekiplerini tam donanımlı şekilde göreve başlattı. Yeni ekibe başarılar dileyen Başkan Ünlüce, “Kent hafızasında önemli yeri olan bisikletin şehir içi ulaşımda tercih edilmesi için bisiklet yolları çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan kurum olarak saha çalışmalarımızda bisikleti aktif olarak kullanmaya başlıyoruz. Bu kapsamda hem düzeni sağlamak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek için zabıta teşkilatımızın bisiklet ekibi hizmet vermeye başladı.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Melek Ceviz ise “Bisikletli zabıta ekiplerimiz, özellikle araç trafiğine kapalı alanlar, parklar, bisiklet yolları ve yoğun yaya bölgelerinde daha hızlı ve etkin hizmet sunacak. Çevreci ulaşımı destekleyen bu uygulama ile hem karbon ayak izimizi azaltmayı hem de vatandaşlarımızla daha yakın ve erişilebilir bir ilişki kurmayı hedefliyoruz. Eğitimlerini tamamlayan bisikletli zabıtalarımızı özel olarak tasarlanmış elektrikli bisikletleriyle tam donanımlı şekilde denetimlerini gerçekleştirmek için sahada aktif rol alacaklar.” diye konuştu.

Ceviz sözlerine şöyle devam etti:

“Bu adımı sadece bir ulaşım tercihi olarak değil; aynı zamanda Başkanımız Ayşe Ünlüce ve kurumumuzun sağlıklı yaşamı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını destekleyen bir vizyonun parçası olarak görüyoruz.”

Bisikletli zabıta ekiplerinin teknik donanımları hakkında bilgi veren Zabıta Komiseri Evren Mutlu da “Zabıta filomuza kattığımız elektrikli bisikletlerde sürüş güvenliği düşünülerek kask, dizlik, dirseklik, dikiz aynaları ve araç gereç çantası gibi tam donanımlı olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.