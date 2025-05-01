Süper Loto’da büyük ikramiye 600 milyon TL’yi aşarak, Süper Loto tarihinin rekor büyük ikramiye tutarına ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Süper Loto’da rekor büyük ikramiye 600 milyon TL’yi aştı.

Süper Loto’nun 600 milyon TL’yi aşan rekor ikramiyesi için çekiliş 1 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 22 Ekim 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, İstanbul Eyüpsultan’dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiye olmuştu. 601,8 milyon TL’lik ikramiye Süper Loto’da bugüne kadar verilen en yüksek ikramiye olacak.