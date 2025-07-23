Süper Loto’da 6 bilen bir talihli 57 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı.İSTANBUL (İGFA) - 22 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Milli Piyango Online’dan oynayarak 6 bilen bir talihli 57 milyon 747 bin 309 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 5, 10, 11, 18, 24, 46 sayılarına isabet etti.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından sonuçlar resmi internet sitesinden yayınlanıyor.