Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni için başvurular tamamlandı. Şölen, 5 Eylül Cuma, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda gerçekleşecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da bu yılki şölen için Muratpaşa’da 5-12 yaş aralığında çocuğu olan 150 aile başvurdu. Çocukların sünnet işlemleri, Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle Meydan Tıp Hastanesi’nde gerçekleştirilecek.

Sünnet operasyonlarının ardından çocuklar, 5 Eylül Cuma günü düzenlenecek renkli ve coşkulu bir şölenle taçlandırılacak. Şehitler Parkı’ndaki etkinlikte çocukları birbirinden eğlenceli sürprizler bekliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Toplumun en kıymetli hazinesi çocuklarımızın bu özel günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her çocuğun sağlıklı koşullarda sünnet olması için çalışıyoruz. Maddi imkânları sınırlı ailelerimize destek olurken, çocuklarımızın hafızalarında yer edecek bir anı bırakmayı da önemsiyoruz” diye konuştu ve herkesi bu anlamlı güne ortak olmaya davet etti.