Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal’e katıldığını duyurdu. BaykarTech ve T3Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı eşi Selçuk Bayraktar, “Sizi burada görmek nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu!” diyerek hoş geldin mesajı paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu Next Sosyal’e katıldığını duyurarak, “Kendi hikâyemizi, milli platformumuzda yazmak harika bir duygu!” ifadeleriyle heyecanını paylaştı.

Bayraktar’ın platforma katılımı, takipçileri arasında büyük bir coşkuyla karşılanırken, platformun kurucusu Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Next Sosyal’e adım atmasını, “Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz!” sözleriyle kutladı.

Bayraktar’ın paylaşımına eklediği çiçek ve roket emojileri, platformun yenilikçi ve dinamik ruhunu yansıttı.