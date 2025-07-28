Milli Saraylar İdaresi, Sultan Abdülaziz’in 1871 yılında Floransalı sanatçı C. F. Fuller tarafından tasarlanan bronz atlı heykelinin hikayesini paylaştı. Dolmabahçe Sarayı’nda sergilenen ve daha sonra Topkapı Sarayı’na taşınan heykel, bugün Beylerbeyi Sarayı’nın Havuzlu Salonu’nda yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Milli Saraylar İdaresi, 28 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından, Sultan Abdülaziz’in atlı heykeline ilişkin tarihi bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

1871 yılında Floransalı sanatçı C. F. Fuller tarafından tasarlanan ve 1872’de Münih’te bronzdan dökülen heykel, Osmanlı sanatının nadide eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

HEYKELİN TARİHİ YOLCULUĞU

Sultan Abdülaziz’in saltanatı döneminde Dolmabahçe Sarayı’nda sergilenen atlı heykel, padişahın 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilmesinin ardından Topkapı Sarayı’na nakledildi.

Topkapı Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesiyle birlikte heykel, bugünkü yeri olan Beylerbeyi Sarayı’nın Havuzlu Salonu’na taşındı.

Heykel, Osmanlı’nın sanata ve estetiğe verdiği önemi yansıtan önemli bir eser olarak değerlendiriliyor.

Beylerbeyi Sarayı, Pazartesi günleri hariç her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık.

Yaz boyunca ise sarayın bahçe ve rıhtım bölümleri 17.30-22.00 saatleri arasında gezilebiliyor.