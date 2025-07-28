Konya Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, yaz mevsimini sadece tatil değil aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendiren gençler için eğitim ve sosyalleşme çalışmaları yürütüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi Gençlik Meclisi yaz tatilini eğlencenin yanında aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendirmek isteyen gençler için eşsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Meram Gençlik Meclisi üyeleri, bu eğitim ve sosyalleşme çalışmaları kapsamında yaz boyunca düzenlenen atölye, kamp, gezi ve seminer programlarıyla hem yeni bilgiler ediniyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor.

ATÖLYELER, GEZİLER, KAMPLAR, SEMİNERLERLE MERAMLI GENÇLER YAZI DOLU DOLU YAŞIYOR

Yaz boyunca devam eden birbirinden renkli ve nitelikli atölyelerde gençler; Diksiyon, Gitar, Yapay Zeka, İngilizce ve Tenis eğitimleri alarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu eğitimlerle sadece bilgi dağarcıklarını geliştirmiyor, aynı zamanda özgüvenlerini artırıyor ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da yakalıyorlar. Öte yandan Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlediği geziler ve kamplarla da gençlerin sosyal yönünü güçlendirmeye devam ediyor. Doğa ile iç içe geçirilen günlerde hem stres atılıyor hem de aidiyet duygusu pekişiyor. Gençlik Meclisi faaliyetleri kapsamında Meram Belediyesinde staj yapan öğrencilere özel bir seminer de gerçekleştirildi. Bu seminerde Meram Gençlik Meclisi'nin yapısı, işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi verilirken, gençler belediye çalışmaları hakkında da merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

BAŞKAN YARDIMCISI ŞENYİĞİT; “ÖĞRENEN, KENDİNİ GELİŞTİREN VE ÜRETEN BİR NESİL İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ”

Seminerin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit’in tecrübe paylaşımları oldu. Gençlerle tecrübelerini paylaşan Şenyiğit, belediyecilikteki çalışma disiplini, halkla ilişkiler ve kariyer basamakları üzerine samimi ve yol gösterici bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere hayata ve kariyer yolculuklarına dair değerli tavsiyelerde bulunan Şenyiğit, “Hayat sadece bilgiyle değil, çabayla, cesaretle ve hedeflerle kurulur.” diye konuştu. Meram Belediyesinin, gençlerin yaz tatilini sadece dinlenme değil, aynı zamanda üretme, öğrenme ve gelişme dönemi olarak değerlendirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Başkan Yardımcısı Şenyiğit, Gençlik Meclisi’nin sunduğu bu etkinliklerin, Meram’ın geleceğini emanet edeceği gençlerin çok yönlü bireyler olarak yetiştirmesinde büyük katkı sağladığını ifade ederek sohbetinin sonunda gençlerin sorularını da yanıtladı.