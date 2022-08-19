İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu Bayburt Ziyaretinde Valilik binasını ziyaret etti.Soylu Valilik binası önünde Hemşerilerimize seslendi.

Soylu yaptığı selamlama konuşmasında:

Sizlerin huzurunda bulunmaktan,Bayburt’ta olmaktan,Sizlerin huzuruna anlı açık gelmekten ve hemşerilerimin bu sıcak karşılamasından büyük bir onur duyuyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kıymetli hemşerilerim,Kıymetli Bayburtlular,size bir selamım var,Dünyadaki bir takım Ülkeler ona çelme takmak istese de ,dönüyorlar dolaşıyorlar,ayağına geliyorlar.Dünyada bir yerde problem varsa bunu Tayyip Erdoğan,Türkiye çözsün diyorlar.Erdoğan sadece Türkiye’nin lideri değil,Dünyanın da umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburtlu Hemşerilerime selamını getirdim.

Terörle mücadele eden sınırlarımızın hemen dışında Türkiye ye terörün zarar vermemesi için bir terör koridoru,Türkiye’nin hemen dışında,Iraktan Suriye ye kadar,Terörün oluşmamamsı için terörle mücadele eden kahramanlarımızın komutanı Genel kurmay başkanımız,Hemşerimiz Yaşar Güler Paşanın selam ve muhabbetlerini getirdim.

21 Şubat’ta İstanbul’da Bağcılar’daki kurtuluş kutlamasında söylediği sözü burada da tekrarlayan Soylu, “Havanıza, canınıza, size kurban olayım” dedi.



Kıymetli hemşerilerim.

Recep Tayyip Erdoğan hem geçen yüzyılın açığını kapattı hemde gelecek yüzyılın altyapısını yaptı.Şimdi Cumhuriyetin 20.asrından sonra 2023 ‘ten sonra hem Türkiyeyi tutamayacaklar,hem etrafımızdaki coğrafyayı tutamayacaklar.

Dünyaya medeniyetimizi nakşeden bir ülke olacağız.