2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10055), 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı; çiftçilere indirim imkânı sunuldu.ANKARA (İGFA) - 2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve yüklenici firmalar tarafından işletilen sulama tesislerinde uygulanacak ücretleri düzenliyor.

Tesisler arasında Elazığ Kuzova Pompaj, İzmir Rahmanlar, Adana İmamoğlu (2., 3. ve 4. kısım), Erzurum Kirazlı, Elazığ Kanatlı, Diyarbakır Başlar, Kayseri Bünyan Sarıoğlan, Şanlıurfa Viranşehir (1. ve 2. kademe), Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu ve Ballık, Burdur Yarışlı Çiftegelin, Mamak Kurtuluş, Sivas Nevruz, Giresun Kutluca, Dönençay ve Alısız, Gümüşhane Çevrepınar ve Günbatur, Karabük Hanköy, Kastamonu Hasanlı ve Çanakkale Taşoluk yer alıyor.

ÜCRET VE İNDİRİMLER

İşletme ve bakım ücretleri, her bitkinin yetişme süresine göre hesaplanacak. Yıllık ücretler, sulama sayısına bakılmaksızın parsel sahibi, kiracı veya ortakçıdan tahsil edilecek.

Aynı parsele bir bitki kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, her bitki için ayrı ücret uygulanacak. Ancak, bir önceki bitki sulanmışsa yeni bitki için ücret yüzde 20 indirimli olacak.

Çiftçilerin kendi motopomplarıyla (yağmurlama ve damla sulama dahil) suladığı bitkiler için ise yüzde 50 indirim sağlanacak.

Ücretler, 27 bitki kategorisi, çayır-mera, mevsim dışı sulama ve sera için dekar başına 81 lira ile 2 bin 732 lira, 1000 metreküp su için ise 129 lira ile bin 15 lira arasında değişecek.

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