20. ve 21. Dönem Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu Gazetemizi ziyaret etti.Pamukçu 20.dönem Refah Partisi Bayburt Milletvekili,21.Dönem Fazilet Partisinden Bayburt Milletvekili olarak Meclise girmişti.

İstanbul’da Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayı Suat Pamukçu ve 1. Bölgeden Yeniden Refah Partisi adayı Ömer Faruk Ak’la birlikte Gazetemizi ziyaret ettiler.

Pamukçu Yeniden Refah Partisinden İstanbul 1.bölge 1.sıradan Milletvekili adayı oldu.Pamukçu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için İstanbul’da Derneklerimizle bir araya gelerek Hemşerilerimizle buluşuyor.Pamukçu Seçim çalışmaları, Cumhur ittifakı,Bayburt milletvekilliği dönemindeki çalışmaları hakkında Bayburtgündem Tv canlı yayınında sorularımızı yanıtladı.

Pamukçu Gazetemizin İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer’le gazete çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Pamukçu 14 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminin önemini vurguladı.Cumhur ittifakının seçimleri kazanacağını belirten Pamukçu Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın 2.bölgeden Milletvekili adayı olduğunu belirterek Genel başkanımıza Bayburtlu hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiğini,desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum.Bayburtlu Hemşerilerimizin Genel başkanımıza desteklerini bekliyorum dedi.