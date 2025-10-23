İstanbul'da “Su Akar Yatağını Bulur” adlı resim sergisi Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, sanatın farklı dallarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçı Erol Yıldırım’ın “Su Akar Yatağını Bulur” adlı resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Gerçeküstü bir anlatım diliyle toplumsal meseleleri kendi iç dünyasında harmanlayan Yıldırım, bu sergide renkli ve özgün hayal dünyasını tuvallere yansıttı. Toplam 41 eserin yer aldığı sergide, sanatçının 2009 yılından bu yana ürettiği çalışmalarından özel bir seçki sunuluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Su Akar Yatağını Bulur” sergisi, 30 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

YILDIRIM:SANAT İNSANI İYİLEŞTİRİYOR

Çizimlerini pilot kalemlerle yaptığını söyleyen Erol Yıldırım“Eserlerimin hepsinin kendine has bir hikayesi var. Ben bazen bir olayı, şiiri, şarkıyı bazen ise bir yaşanmışlığı esas alıp onun üzerine çizimler yapıyorum. Hayat herkes için, tüm ruhlar için. Su akar, ne kadar kırılmış olsan da veya ne kadar sevinsen dehiç fark etmez, çünküsonunda mutlaka sana ait olana ve senin yoluna sürükler. Ben felç geçirdikten sonra terapi olarak bu sanata yöneldim. Resim yaptıkça rahatladım. Demek ki sanat insanı iyileştiriyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi genç pırıl gençleri böyle karşımda görmek beni çok mutlu etti. Hepinize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.