İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayburt’ta yaptığı ziyaretlerin ardından Soylu Bayburt’ta Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na" katıldı.

Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmasında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci gündeme dair konuşma yaptılar.

Bakan Soylu'nun Türkiye ve dünya gündemi ile Bayburt hakkında değerlendirmelerde bulunduğu programda Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Milletvekili Sayın Fetani Battal, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Burhan Bozo, Bayburt protokolü, Muhtarlar ve STK temsilcileri yer aldı.