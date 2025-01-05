Balıkesir Ayvalık Belediyesi’nin maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardım amacıyla açılışını gerçekleştirdiği sosyal markete başvuranlar, her türlü giysi ve ayakkabı ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden gideriyor.BALIKESİR (İGFA) – İhtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amacıyla kurulan sosyal marketler yardımlarına devam ediyor. Markete gelen her yaştan vatandaş tepeden tırnağa talep ettiği giysiyi ücretsiz alabiliyor.

2024 yılında, kıyafet ve değerlendirilebilir ev eşyası olarak 2407 parça ürün ile 876 kişiye hizmet verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ayakkabıdan, kadın, erkek pantolonuna, kazaktan monta ve çocuk kıyafetlerine kadar her türlü giysi ihtiyacının karşılandığı marketin bir mağaza titizliğiyle çalıştığını belirtti. Ergin, Ayvalıklı bağışçıların desteğiyle toplanan giysilerin, vatandaşlara teslim edilmeden önce çok sıkı bir kontrolden geçirildiğini, giyebileceğine kanaat getirildikten sonra raflarda yer aldığını söyledi.