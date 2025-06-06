Sinemaseverler, 6 Haziran Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluştu. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Siccin 8, Ballerina, Hep Yek: Loto, Aşkın Yüzü, Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf), Elli'nin Canavar Takımı (Elli and Her Monster Team) ve Restart filmleri bugün itibariyle sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Aksiyondan korkuya, aile filminden drama kadar önemli yapımlara kadar bugün bir çok film vizyona giriyor.

Sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayan vizyondaki filmlerin yanı sıra Siccin 8, Ballerina, Hep Yek: Loto, Aşkın Yüzü, Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf), Elli'nin Canavar Takımı (Elli and Her Monster Team) ve Restart filmlerinin içerisinde bulunduğu vizyonunun öne çıkanları şöyle:

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin yeni filmi Siccin 8, annesini huzurevine yerleştiren bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor. Fatih, ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşamaktadır. Ancak karısı Berna’nın ısrarı sonucu annesini huzurevine yerleştirir. Bu karar, evdeki dengelerin bozulmasına neden olur. Sessizlikle beraber gelen karanlık, evi çevreler. Evde paranormal olaylar yaşanırken, Fatih’in vicdanı da bedel ödemeye başlar. Vicdan azabı çeken Fatih, annesini geri getirmeye karar verir. Ancak eve geri dönen annesi olmaz…

Len Wiseman tarafından yönetilen ve Shay Hatten tarafından yazılan gerilim ve aksiyon türündeki Ballerina, balerin ve suikastçı olan Rooney'in ailesini öldürenlerden intikam almasını konu ediniyor. John Wick evreninde geçen filmde, Rusya'daki bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş, ölümcül bir katil olan Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır. Bu yolculukta, John Wick ve Charon gibi karakterlerle kesişen bir yol izler…

Haftanın komedi filmlerinden Hep Yek: Loto, yanlışlıkla 50 milyonluk şike kuponunu tutturunca kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan iki arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Parasızlık içerisinde olan Altan ve Gürkan, mucizeyi iddia bayisinde arar. İkili, yanlışlıkla 50 milyonluk şike kuponunu tutturur. Ancak onların kuponu tutturmaları hem mafyanın hem devletin hedefi haline gelmelerine neden olur.

Emre Erdoğdu yönetmenliğinde vizyona girecek Aşkın Yüzü, yolları tesadüfen kesişen iki gencin hikayesini konu ediniyor. Yüz körlüğü (prosopagnozi) nedeniyle insanları yüzlerinden tanıyamayan Özgür, dünyayı sesler ve detaylarla anlamlandırırken; çevresi tarafından hep görmezden gelinen Özlem, onunla tanıştığında ilk kez gerçekten var olduğunu hisseder. Aralarında filizlenen bu naif bağ, ikisini de değiştirecek bir içsel yolculuğun kapısını açar. Özgür, aşkın karmaşık duygularıyla yüzleşirken, Özlem ise görülmenin verdiği cesaretle kendini yeniden keşfeder.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf), dileği dönüşüp bir kurda dönüşen Freddy Lupin'in hikayesini konu ediniyor. Cesur kaniş Freddy Lupin, kurt adam sürüsüne liderlik etme potansiyeline sahip olsa da kimse onu ciddiye almaz. Ancak dileği beklenmedik bir şekilde gerçekleşince Freddy kurda dönüşür ve bu sırada yaramaz bir ay parçasını da dünyaya getirir. Ancak bu durum dünya ile ay arasında bir kaos yaratır. En iyi arkadaşı, zeki sokak köpeği Batty ve diğer köpek arkadaşlarıyla birlikte Freddy, kozmik dengeyi yeniden sağlamak için heyecan dolu bir maceraya atılır.

Haftanın bir diğer animasyon filmi Elli'nin Canavar Takımı (Elli and Her Monster Team), küçük hayalet Elli’nin başından geçenleri konu ediniyor. Elli’nin amcası Chamberlain, garip insansız hava araçları tarafından kaçırılmış ve artık iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Elli, cesurca amcasını bulmaya koyulur. Önce amcasının hayalet trenine bindirildiğini düşünerek bir panayıra gider. Ama orada bile Chamberlain'den hiçbir iz yoktur. Ancak hayalet treninde gölgelerden üç canavar daha ortaya çıkar: Yeti Martha, vampir Vangrufti ve Knarf Frankenstein…