Şile otobanından Devlet Hastanesine direk giriş yolu açılması ve yaya üst geçidi yapım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz Şile Devlet Hastanesi önünde çalışmaları yerinde inceleyerek Karayolları Bölge Müdürü Şenol Altıok ve yetkililerden bilgi aldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan yardımcısına Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve Şile Devlet Hastanesi yetkilileri eşlik ettiler.

Çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz “ Şile ilçe Başkanımız Erdoğan Akgül ile yaptığımız görüşmelerde; Şile'mizin ihtiyacı doğrultusunda tarafımıza ilettikleri Şile Devlet Hastanesine ulaşımının daha kolay ve daha güvenli bir şekilde sağlanması adına "Şile otobanından Devlet Hastanesine direk giriş yolu açılması ve yaya üst geçidi yapılması" taleplerini Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu'na arz edip, olurları ve destekleriyle gündemimize alarak çalışmalara başladık. Ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Karayolları İstanbul Bölge Müdürümüz ile Şile'mizdeyiz. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Şile halkının hizmetine sunacağız.

Ülkemizin her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu, sorumluluk alanımıza giren her türlü hizmeti en hızlı şekilde sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin” dedi.

AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül’de “Şile'mizin ihtiyaçları doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Osman Boyraz'a iletmiş olduğumuz Şile Devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak adına otobandan hastanemize giriş yolu ve yaya üst geçidi çalışması Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce başlanmıştır.

Bakan yardımcımız Osman Boyraz ve Karayolları Bölge Müdürümüz .Şenol Altıok ile çalışmaları yerinde inceleyerek 1,5 ay gibi kısa sürede bitirileceğinin müjdesini aldık. Şile'mize yatırımların ulaşmasında desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza,bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Şile'mizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üreten Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcımız sayın Osman Boyraz'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.