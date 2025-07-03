Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara filtresi üretimi, ticareti ve denetimine ilişkin yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara filtresi üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, ticareti ve denetimine yönelik usul ve esasları düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı.

Yönetmelikle sektörün çevresel, toplumsal ve tıbbi etkilerini göz önünde bulundurarak sıkı kurallar getirildi.

TESİS KURULUMU VE İZİN SÜREÇLERİ

Sigara filtresi üretim tesislerinin en az bin metrekare kapalı alanda, organize sanayi bölgesi veya sanayi alanında kurulması şart koşuldu.

Tesisler, yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip yeni teknoloji makinelerle donatılırken, tesis kurma ve üretim için Bakanlıktan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgeleri alınması zorunlu hale getirildi. Başvurular, fizibilite raporu, imar durumu gibi belgelerle 30 gün içinde değerlendirildi.

Sigara filtresi, birim paketleri içinde 50, 100, 120, 150, 200 adet sigara filtresi bulunacak şekilde piyasaya arz edilecek ve belge bedelleri, kapasiteye göre belirlenecek.

PİYASAYA ARZ VE BANDROL UYGULAMASI

Sigara filtreleri, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi ile serbestçe fiyatlandırılıp satılabilecek. Ürünler, bandrol uygulamasına tabi olacak ve birim paketlerde “Tütün içmek öldürür” gibi uyarılar yer alacak.

İhracat ve ithalat için Bakanlık izni şart; ithalat, yıllık 2 milyar adet fiili üretim yapan firmalarla sınırlı.

Fire oranları ve imha işlemleri Bakanlık denetiminde yapılacak.

Üretim tesisleri, Bakanlık tarafından düzenli denetime tabi tutulacak. Kanuna aykırılık durumunda idari yaptırımlar uygulanacak, suç teşkil eden fiiller için savcılığa bildirimde bulunulacak.

Tesis devri, yer değişikliği ve kapatılma işlemleri de Bakanlık iznine bağlı olacak.

Söz konusu yönetmelikle mevcut tesislerin 90 gün içinde denetlenerek yeni şartlara uyum sağlaması öngörüldü. Uyum sağlayamayanlara 180 güne kadar ek süre verilebileceği gibi aksi takdirde belgeler iptal edilecek. Bandrol usulleri, 120 gün içinde Darphane tarafından belirlenecek. Yönetmelik, bazı maddeleri 6 ay sonra, diğerleri ise yayım tarihinde yürürlüğe girecek.

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