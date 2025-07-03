Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı eserler, 4 Temmuz Cuma günü OSM’de gerçekleştirilecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, yıl boyunca kursiyerler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ofis Sanat Merkezi’nde 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00’te açılışı gerçekleştirilecek sergide, geleneksel sanatlara gönül veren kursiyerlerin, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ortaya koyduğu çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

TÜM SANATSEVERLER DAVETLİDİR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimizde eğitim alan kursiyerlerimizin yıl boyunca özveriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergimize tüm sanatseverleri davetlidir. Sergimizin açılışı 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00’te Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.