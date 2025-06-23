Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın düzenlediği “Genç Yeteneksin – Sertifikalı Eğitim ve Kariyer Programı” tamamlandı; katılımcılar İstanbul Kültür Üniversitesi onaylı sertifika alırken, üstün performans gösterenlere iş imkanı sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), Türkiye’nin hızla büyüyen faizsiz finansman sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği “Genç Yeteneksin – Sertifikalı Eğitim ve Kariyer Programı”nı başarıyla tamamladı.

Yeni mezunlar ve kariyerine yön vermek isteyen genç profesyonellere yönelik 4 günlük kapsamlı eğitim, sektörde fark yaratacak yetkinlikler kazandırdı.

Program kapsamında katılımcılar; faizsiz finansman mevzuatı, satış ve iletişim teknikleri, finansal okuryazarlık, reklam ve pazarlama, bilgi teknolojileri ve güvenlik, performans denetimi, kalite süreçleri ve satış sonrası operasyonel işleyiş gibi konularda detaylı eğitim aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından onaylı resmi sertifika almaya hak kazandı.

Üstün performans gösteren adaylar ise Sinpaş YTS bünyesinde iş imkanlarından faydalanma fırsatı elde etti. Program, gençlere hem sektörel bilgi hem de kariyer başlangıcı için önemli bir kapı araladı.