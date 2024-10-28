Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde şeker pancarı hasadına başlandı. Yoğun bir şekilde hasadın gerçekleştiği köyde Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çiftçilerin çalışmalarını yerinde incelemek üzere, üreticileri ziyaret etti. Çiftçilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Eldivan, üreticilere kolaylıklar dileyerek, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Demirözü'nde çiftçilik yapan ve şeker pancarı üretimi gerçekleştiren Servet Çiğdem isimli üretici 250 bin tonunun üzerinde rekolte beklediklerini ifade ederek, "Bölgede şeker pancarı üretimi yapmaktayım. 2018 yılında devletimizin bölgemizde yaptığı barajdan sonra büyük çapta sulu tarıma başladık. Bununla birlikte bölgeye uygun olan şeker pancarı üretimine girdik. Baraj sayesinde tarımda iyi bir ortam oluştu. Şeker pancarında çok ciddi rekolteye ulaştık. Bu sene aşağı yukarı 250 bin ton civarında şeker pancarı beklentimiz var. Şu an pancar hasadına başladık, hasadımızı yapıyoruz" dedi.