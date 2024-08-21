Şehit Uzman Çavuş Önk için öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal,Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehidin naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.