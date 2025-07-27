Batman'da Sason ilçesinde görev yapan muhtarlar, ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı Kaymakam Furkan Başar’ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu. Muhtarlar, köylerdeki faaliyetlerden memnuniyetlerini ifade ederken, Kaymakam Başar, tüm köy ve mahallelerin kendileri için değerli olduğunu vurguladıBATMAN (İGFA) - Sason ilçesinin muhtarları, ilçede kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirmek için Kaymakam Furkan Başar’ı makamında ziyaret etti.

Muhtarlar, köylerdeki hizmet ve projeler için Başar’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten dolayı muhtarlara teşekkür eden Kaymakam Başar, “Sason’un tüm köy ve mahalleleri bizim için çok kıymetli. Sasonlu hemşehrilerimizi severek, onların memnuniyeti için çalışıyoruz. Bu süreçte emek veren tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret, ilçedeki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.