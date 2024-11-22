SANART BUSADER “Aryadan Müzikale, Cazdan Tangoya / Bir Senfoni Gecesi” programında Opera Sanatçısı ve Soprano Cansu Aydınmakina sesi ve geniş repertuarıyla üyelere ve konuklara sanat dolu bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu’na (BUSADER) bağlı bulunan SANART BUSADER, aynı gecede 1. Yılı da kutlandı.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve Yönetim Kurulu, Federasyona bağlı ve farklı derneklerin başkan ve üyeleri ile SANART BUSADER üye ve konuklarının katıldığı organizasyonun açılışında konuşan SANART BUSADER Kurucu Başkanı Sinem Uğurgün, kuruluşlarının birinci yılında geldikleri konumdan ve her geçen gün büyüyen bir yapıda olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve geceye katılan tüm üyeleri sahneye davet ederek teşekkür etti. İyilik, insanlık sanatıdır diye belirten Uğurgün, “Bursa, İstanbul başta olmak üzere farklı lokasyonlarda sanata katkı koyan ve hayatımıza sanatı katan proje ve çalışmalarımız sürecek. Ayrıca bu dönem Federasyonumuzun ana projesi olan sürdürebilirlik kapsamında gecemizden sağlanacak katkı ile patili canlarımız için proje gerçekleştireceğiz” dedi.

Gecede sahne alan opera sanatçısı ve soprano Cansu Aydınmakina ise aryadan müzikale, cazdan tangoya geniş bir müzikal yelpazeye sahip repertuarından seçkiler sunarak dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Gece, SANART BUSADER Kurucu Başkanı Sinem Uğurgün’ün Opera Sanatçısı ve Soprano Cansu Aydınmakina'ya teşekkür hediyesi takdimiyle sona erdi.