Samsun’da başlayan ve 25 Haziran'a kadar devam edecek, 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nde çocuklara sinema sevgisi aşılanırken, sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak özel gösterimler de sunuluyor.SAMSUN (İGFA) - 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin açılış gününde yönetmenlik ve kukla oynatımı atölyeleri çocuklarla buluştu.

Minik katılımcılar, yönetmenlik atölyesinde kendi hayal güçlerinden ilham alarak sahne kurgulamayı ve kamera arkasında olmanın keyfini deneyimledi. Kukla oynatımı atölyesinde ise karakter yaratımı, hareket tasarımı ve hikaye anlatımı üzerine uygulamalı çalışmalarla çocuklar sahne sanatlarının büyülü dünyasını keşfetti.

Festival programı kalan günlerde de yönetmenlik, yazarlık, kukla oynatımı, oyunculuk, drama, uydurma ve sinema üzerine hazırlanmış yaratıcı atölyelerle devam edecek. Atölyelerin her biri çocukların hem eğlenmesini hem de sanatsal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

5 gün boyunca sürecek festivalin ilk günü büyük bir keyifle noktalandı.

Festivalin açılış gününde “Cesur Panda: Görevimiz Afrika”, “Meraklı Kedinin 10 Yaşamı” ve “Kardeş Takımı 2” filmleri minik sinemaseverlerin beğenesine sunuldu.

Festival boyunca “Cesur Panda: Görevimiz Afrika”, “Meraklı Kedinin 10 Yaşamı”, “Kardeş Takımı 2”, “Dedektif Sun ve Ekibi”, “Yumurtalar Firarda: Buz Macerası”, “Cesur Yaga ve Sihirli Dünya”, “Ozi: Doğanın Koruyucusu”, “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Cesur İtfaiyeci”, “Ejderham ve Ben”, “Benim Tatlı Diş Perim” ve “Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu” adlı filmler de çocuklarla buluşacak.

23 HAZİRAN PAZARTESİ 11:00 – Ozi: Doğanın Koruyucusu (85’)

13:00 – Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (88’)

14:00 – Uydurma Atölyesi

15:00 – Kardeş Takımı 2 (100’)

16:00 – Yazarlık Atölyesi

24 HAZİRAN SALI

11:00 – Karlar Kraliçesi ve Prenses (80’)

13:00 – Cesur İtfaiyeci (92’)

14:00 – Yazarlık Atölyesi

15:00 – Cesur Panda: Görevimiz Afrika (86’)

16:00 – Sinemada Çocuk Filmleri

25 HAZİRAN ÇARŞAMBA

11:00 – Ejderham ve Ben (91’)

13:00 – Benim Tatlı Diş Perim (85’)

14:00 – Oyunculuk Atölyesi

15:00 – Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (88’)

16:00 – Drama Atölyesi