Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı bir müjdeli haberi vererek kutladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı öncesinde paylaştığı kutlama mesajında kamuoyuyla önemli bir müjdeyi açıkladı. Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Alemdar, nice bayramlara erişmeyi temenni etti.

Kültür Bakanlığı'na devredilmişti

Başkan Alemdar, Sakarya'ya yeni bir Şehir Kütüphanesi kazandıracaklarını açıklamış ve Donatım bölgesindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 bin metrelik arazi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje yapımı için devredilmişti.

2025'in ikinci yarısında yapımı başlayacak

Son verdiği müjdeyle projenin yapım ihalesine 2025'in ikinci yarısında çıkılacağını ve çalışmanın Strateji Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığını bildiren Başkan Alemdar, şehirdeki kültür ve sanat dostlarının merakla beklediği projeyi kamuoyuyla ilk kez paylaştı.

"Hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Alemdar bu güzel gelişmeyi bayram öncesi paylaşmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Ramazan Bayramı'na bir müjdeyle giriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üzerinde çalıştığımız Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi'mizin projesi hazırlandı ve ilk görüntüleri paylaştık. Ayrıca çalışma, Strateji Bütçe Başkanlığı'nın yatırım programına alındı. İlk hedeflerimizden birisi olan ve şehrin ihtiyaç hissettiği kütüphane projemiz için bakanlığımız 2025 yılı ikinci yarısında yapım ihalesine çıkacak. Bu vesileyle destek olan sayın bakanımıza, genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, il başkanımızateşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Kültürün ve sanatın kalbi olacak"

Projenin hızla hayata geçirilerek büyük bir ihtiyaca hizmet edeceğini belirten Alemdar, "7 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak devasa bu tesis Sakarya'mızdaki kültür ve sanat ihtiyacına hizmet edecek. Bu şehrin evlatları, geleceğin başarılı isimleri bu çatı altında yetişecek ve merkezimiz tüm kurumları, eğitim yuvalarını Türkiye'ye, hatta dünyaya en iyi şekilde ev sahipliği yapma imkânı sunacak. İçerisinde konferans salonu ve birçok yenilikçi alanın yer alacağı bu kütüphane Sakarya'da kültürün, sanatın kalbi olacak. Bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın ülkemizin geleceği adına birlik, beraberlik, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için bir vesile olmasını diliyorum. Projemiz şehrimize, ülkemize hayırlar getirsin" ifadelerini kullandı.