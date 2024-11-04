Büyükşehir Belediyesi trafik zabıtaları tarafından bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla minik öğrencilere trafik işaretleri ve kuralları eğitimi verildi.SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Mina Özdoğancı Anaokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Trafik Zabıta ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri için eğlenceli ve öğretici bir program hazırlandı.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Trafik zabıtaları tarafındançocuklara trafik ışıkları, yaya geçitleri ve güvenli yolculuk konularında bilgi verildi. İnteraktif etkinlikler ve görsellerle çocukların dikkatini çekerek, önemli trafik bilgilerini eğlenceli bir şekilde aktardı.Ayrıca, çocuklara çeşitli trafik işaretleri hakkında bilgi verilerek, bu işaretlerin ne anlama geldiği uygulamalı olarak gösterildi.

DAHA BİLİNÇLİ GELECEK İÇİN

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trafik kurallarının öğrenilmesi, çocuklarımızın güvenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte daha bilinçli sürücüler ve yayalar olmalarını sağlar. Eğitimlerimizle, çocuklarımızın trafik bilincini erken yaşta kazanmalarını amaçlıyoruz” denildi.