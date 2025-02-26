Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eğlenirken öğreten macera dolu gezi programı kapsamında Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, SASKİ’nin içme suyu tesisinde suyun yolculuğunatanıklık etti, sokak hayvanlarıyla vakit geçirdi ve Macera Park’ta adrenalin dolu bir yolculuğa çıktı. Öğrenciler, ‘Bu Şehir Hepimizin’ farkındalık hareketine de katılarak, bilgilendirmeleri ilgiyle takip etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği gezilerle hem eğitici hem de eğlenceli deneyimler sunmaya devam ediyor.

Unutulmaz deneyim

Bu kapsamda Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu’ndan 51 öğrenci, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi, Yeşilay Gençlik Merkezi, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ve Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Suya ulaşmanın hikayesi

Gezinin ilk durağı, Türkiye’nin en modern içme suyu tesislerinden biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi oldu. Öğrencilere şehrin içme suyunun nasıl arıtıldığı ve temiz suya nasıl ulaşıldığı anlatıldı.

Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufunun önemi vurgulanırken, öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.

‘Bu Şehir Hepimizin’ farkındalığı

Bir sonraki durak Yeşilay Gençlik Merkezi oldu. Burada öğrencilere teknolojinin hayatımızdaki yeri anlatılarak, yararları ve zararları konusunda farkındalık oluşturuldu. Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri vurgulandıktan sonra eğlenceli oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni sosyal sorumluluk projesi “Bu Şehir Hepimizin” adımının şehir için bütünleştirici gücünü öğrenen öğrenciler, projeye dair izlenecek süreci dinledi.

Adrenalin dolu anlar

Gezinin en heyecan verici duraklarından biri ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu. Öğrenciler burada fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştiren, heyecanın ve eğlencenin doruklara taşındığı parkurda yarıştı.

Can dostlarımıza ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden minikler can dostların tedavi süreçlerini ve yaşamını yerinde inceledi. Hayvan sevgisi bilinci güçlenen çocuklar, sahiplenmeyle ilgili hassasiyet kazandı.