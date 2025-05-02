Sakarya Büyükşehir Belediyesi çevre dostu çalışmalarına devam ediyor. Şehrin simge noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı’nda sodyum buharlı aydınlatmalar, enerji tasarruflu çevre dostu LED armatürlerle yeniliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla başlattığı çevre hareketine bir yeni çalışma daha ekledi.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Aydınlatma ve Kent Donatıları Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı’nda bulanan aydınlatma sistemlerinin yerine enerji tasarruflu LED armatürler ile değiştirme çalışması başlatıldı. Bu çalışma ile bulvarda gece aydınlatma kalitesi iyileştirilecek.

Şehrin simge noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı’nda bulunan sodyum buharlı 68 armatür, yeni nesil, enerji tasarruflu çevre dostu LED armatürler ile değiştiriliyor.

Çalışma ile enerji tasarrufu sağlanacak, enerji verimliliği artırılacak, bakım maliyetleri azaltılırken gece aydınlatma kalitesi iyileştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı koruyor, enerji tasarruflu teknolojileri şehrimizle buluşturuyoruz. “Bu Şehir Hepimizin” diyerek çıktığımız yolda şehrimizin simge noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı’nda, eski tip sodyum buharlı armatürleri söküyor, yeni nesil LED armatürler ile değiştiriyoruz. 68 elektrik direğinde uygulayacağımız çalışma ile enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp gece aydınlatma kalitesini iyileştireceğiz” denildi.