Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aşevi’nde kaynayan kazanlar, her biri birbirinden lezzetli olan sıcak aşla şehrin dört bir yanında yüzlerde tebessüm oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde her ay binlerce kişinin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

HER GÜN SICAK YEMEK

Güçlü kadrosu, kapsayıcı organizasyonuyla durumu olmayan, yaşlı olan, yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi olan ve hasta bulunan hanelere tek tek ulaşan Büyükşehir, en lezzetli yemekleri sıcak haliyle sofralara taşıyor.

Özenle hazırlanan yemekler Sakarya'nın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor.

HER GÜN PİŞİYOR, PAKETLENİYOR

Dayanışma ve paylaşmanın en özel örneklerinin bulunduğu Aşevi’nde, Büyükşehir’in usta aşçıları adeta bir anne edasıyla yemekleri hazırlıyor ve çeşit çeşit lezzetler büyük bir özenle paketleniyor.

Kimsesizler, Büyükşehir’in uzattığı el ile huzur buluyor ve sıcak aşla doyuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yemek pişirme mesaisi, gün boyu sürüyor ve Sakarya’nın dört bir yanında binlerce haneye her gün hem sabah hem de akşam sıcak aş gidiyor.

AŞEVİ’NDE 3 ÖĞÜN YEMEK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmasıyla ayrıca her hafta pazar günleri hariç binlerce kişi Aşevi’nde kurulan kardeşlik sofralarında buluşuyor. Bu çatı altında da talep eden herkese 3 öğün yemek sunuluyor.



Tüm öğrencilerin sağlıklı beslenme haklarını korumak için de projeler geliştiren Büyükşehir, okul döneminde ihtiyaç bildiren gençlere de sıcak aş götürüyor ve ayrıca yemek malzemesi de ulaştırıyor.

“ŞEHRİN HER NOKTASINA ULAŞACAĞIZ”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Yıl boyunca kaynayan kazanlarımızdan çıkan sıcak aş Sakarya’nın dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Ulaştırdığımız sıcak yemekle vatandaşlarımızın yüzünde oluşan tebessüm, tüm yorgunluğumuzu alıyor ve bize güç katıyor. Soframıza ortak olan vatandaşlarımızın sayısını her geçen gün artıracak ve şehrimizde sıcak yemekle buluşan tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar, kentin her noktasına ulaşacağız” denildi.