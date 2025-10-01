SASKİ, Memnuniye Mahallesi’nde saniyede 4 litre debiye sahip yeni içme suyu kaynağını devreye aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut kaynakların üzerindeki stresi azaltmak ve kuraklık tehdidinden dolayı yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek için alternatif kaynak ve yeni içme suyu hatlarını devreye almaya devam ediyor.

Sapanca Memnuniye Mahallesi’nde 110 metre derinlikteki kaynaktan elde edilen ve saniyede 4 litre debiye sahip kaliteli içme suyu, inşa edilen 2 bin metrelik yeni hat üzerinden abonelere ulaştırılmaya başlandı.

SAPANCA GÖLÜ ÜZERİNDEKİ BASKI AZALDI

Yeni kaynağın devreye girmesiyle birlikte Sapanca Gölü üzerindeki tüketim baskısı da azaldı. Böylece gölün korunmasına katkı sağlanırken, abonelere kesintisiz içme suyu ulaştırılması da güvence altına alındı.

YER ALTI KAYNAKLARINI EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef kuraklıktan dolayı her geçen gün farklı şehirlerde zorunlu su kesintisi uygulamaları devreye alınıyor. Biz abonelerimize kesintisiz hizmet sağlamak ve mevcut kaynaklarımızı geleceğe eksiksiz şekilde taşımak için alternatif kaynakları en doğru şekilde değerlendiriyor, elde ettiğimiz suyu abonelerimize güçlü altyapı sayesinde kayıpsız şekilde ulaştırıyoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde yatırımlarımız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.