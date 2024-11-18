Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’nin son rotası Geyve doğasının en muhteşem detaylarını barındıran Kılıçkaya Zirve Parkuru oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında tabiat tutkunları Geyve’nin eşsiz doğasıKılıçkaya Zirvesi’nde unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşün son programında doğaseverler sonbaharın büyüleyici tonları ve eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Uzman rehberlerin eşlik ettiği programda, katılımcılar 14 kilometrelik parkuru aksiyon ve bilgiyle dolu bir yürüyüş deneyimiyle geçti.

Yeşilin her tonunu barındıran Kılıçkaya Zirvesi’nde tabiatın tüm renkleriyle unutulmaz bir yolculuk yapıldı. Doğa aşıkları, doğa keşfini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve ilçemizde bulunan Kılıçkaya Zirve Parkuruyla devam etmiştir. Şehrimizin her yanında büyüleyici bir atmosfer sunan etkinliklerimiz, birbirinden farklı bölgelerde devam edecektir. Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımız etkinliğimize davetlidir” denildi.

İŞTE SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİN TAKVİMİ;

24 Kasım Pazar- Akçay Nuriosmaniye Parkuru (14-16 Km) 1 Aralık Pazar- Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti Parkuru (10-12 Km)

8 Aralık Pazar- Göktepe Kömürlük Parkuru (8-10 Km)