Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla, aileleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da aile bilincini oluşturmak ve sporu her yaş grubuna yaymayı hedefleyen “Aileler Bisikletle Buluşuyor” adlı program, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30’da Aziz Duran Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Ailelerin hem doğayla buluşmasını hem de spor yapma alışkanlığını teşvik edecek programda, katılımcılar bisiklet turunun ardından Çarkı-Dem Kafe’de birlikte kahvaltı yaparak sohbet etme imkânı bulacak.

Etkinlikle ilgili başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar www.sakarya.bel.tr adresinden gerekli bilgi sağlayabilecek. Ayrıca 44 44 054 nolu telefondan (dahili 4154 veya 4155) etkinlikle ilgili bilgi alınabilecek.

HEDİYELER MİNİKLERİ BEKLİYOR

Programa katılan her aile üyesine bisiklet yeleği hediye edilirken, çocuklar için de güvenlik ve spor bilincini artırmaya yönelik özel hediyeler takdim edilecek.

Minik sporculara bisiklet kaskı, çocuk spor çantası, suluk ve satranç takımı gibi hediyeler verilecek.

Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe, her aileden en fazla 4 kişi, en az ise 2 kişi ile katılım yapabilecek.

Çocuğu küçük yaşta olan aileler görevlilerden TUBİS bisikletlerin arkasına takılabilen bisiklet çocuk koltuğu talep edebilecek.