Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Cami, Çark Caddesi, Maltepe, Kavaklar Caddesi gibi birçok noktada şehrin adeta süsü olan palmiye ağaçlarının kış şartlarından etkilenmemesi için hummalı bir çalışma başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin süsü olan palmiye kış mevsiminin dondurucu soğuklarından üzerlerini tek tek kapatarak koruyor.

Şehrin merkezinde ve muhtelif noktalarında gece geç saatlere kadar çalışan ekipler palmiyeleri beklenen çetin kış mevsiminde dondurucu soğuklardan korumak için kapatma uygulaması yapıyor.

Özel önlemler alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ağaçların yapraklı kısımlarını tamamenkapatıyor ve özünün dondurucu soğukla direkt temas etmesini engelliyor. Sakarya’yı süsleyen palmiyeler bu önlem sayesinde yaz mevsimine sağlıklı bir şekilde çıkıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin doğal güzelliklerini korumak ve daha estetik bir görünüm kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 15 Temmuz Caddesi’ndeki palmiyelerimizi kış koşullarına karşı koruma altına aldık. Bu çalışmalarla hem doğayı hem de yaya ve araç güvenliğini ön planda tutmaya devam ediyoruz” denildi.