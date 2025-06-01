Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilinçli teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması amacıyla Ferizli Konuklu İlkokulu ve Ortaokulu’nda seminer düzenledi. Yeşilay iş birliği ile gerçekleşen programa 120 öğrenci katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen programın son konuğu Ferizli Konuklu İlkokul ve Ortaokulu oldu. Söyleşide teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlılık türleri ele alındı. Öğrencilere, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki etkileri anlatılarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bu Şehir Hepimizin” sosyal sorumluluk projesi öğrencilere tanıtıldı. Proje ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları ve yaşadıkları çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri hedeflendi.