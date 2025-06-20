Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla başlattığı yaz konseri rüzgarına son olarak Emir Şamur damga vurdu. Millet Bahçesi’nde sahne alan genç şarkıcı Emir Şamur, gençlere coşku dolu bir gece sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” temasıyla gençlerin ve müzik tutkunlarının ilgisini çekecek dopdolu bir yaz konser serisine imza atıyor.

Yaz akşamları müziğin ritmiyle şenlenirken, Millet Bahçesi’nde gerçekleşen konserde, Sakaryalı başarılı şarkıcı Emir Şamur, sahneye taşıdığı güçlü yorumuyla izleyicilere hafızalara kazınacak bir gece yaşattı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konser alanı kısa sürede dolup taştı. Gençler başta olmak üzere her yaştan Sakaryalının katıldığı gecede, müzikseverler şarkılara eşlik ederek bu anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Büyükşehir’in “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla başlattığı konser serisi 22 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak dağ bisikleti yarışı sonrası İlyas Yalçıntaş konseriyle devam edecek.