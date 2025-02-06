Kuvvetli kar yağışıyla birlikte Sakarya'nın dört bir yanında kartpostallık manzaralar oluştu ve sosyal donatı alanları adeta birer tabloya dönüştü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kuvvetli kar yağışına karşı tedbirlerini artırdı.

Şölen tadında

Cadde, sokaklarda, tüm yaşam alanlarında hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar artırılırken uzun zaman sonra beyaz rüya ile yeniden buluşan şehirde adeta bir görsel şölen yaşandı.

Şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda, işlek caddelerde ve Büyükşehir'in sosyal park, tesislerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Heyecanla, sevinçle karşılandı

Beyaz güzellik, özellikle şehrin yoğun olarak kullanılan bölgelerinde vatandaşın sevinciyle, heyecanıyla karşılandı.Kart örtüsünün yer yer oluşturduğu şehrin merkezi bölgelerinde bu özel manzaralar, fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.