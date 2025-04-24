Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk programı kapsamında Evrenköy Ortaokulu’ndan 29 öğrenciyi ağırladı. Doğa bilinci kazandırmayı ve eğlenceli öğrenme fırsatları sunmayı amaçlayan programda gençler, çevre temizliği etkinliğiyle doğaya katkı sundu, ardından Macera Park’ta gönüllerince eğlendi.

Attığı adımlarla çevreyi, doğayı korumayı ve gençlere çevre bilincini aşılamayı hedefleyen Büyükşehir, temiz bir çevre için önemli bir mesaj daha verdi.

Evrenköy Ortaokulu’ndan 29 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler çevreyi kendi elleriyle temizleyerek “Bu Şehir Hepimizin” mesajına vurgu yaptı.

Programın ilk durağı Karaman Mahallesi Engelsiz Millet Bahçesi oldu. Burada öğrenciler, çevre bilinci kazanmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Ellerine eldiven ve çöp poşetlerini alan çocuklar, doğaya sahip çıkmanın önemini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Çevre etkinliğinin ardından minik misafirler, Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta çeşitli parkurlarda doyasıya eğlendi. Fiziksel aktivitelerle hem keyifli vakit geçiren hem de takım ruhunu pekiştiren öğrenciler, kendilerine ikram edilen atıştırmalıklarla günün yorgunluğunu attı.