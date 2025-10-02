Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde güz dönemi başladı. Yeni dönemin heyecanını yaşayan özel bireylerin ilk günü eğlenceli anların ve renkli görüntülerin paylaşıldığı sıcak bir buluşmaya dönüştü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiSosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde güz dönemi başladı.

Eğitimlerin ilk gününde mutfak atölyesinde pizzalar hazırlayan özel bireyler keyifli dakikalar yaşadı. Müzik atölyesinde ise ritim tutarak doyasıya eğlendi. Ahşap boyama çalışmalarına da katılan özel bireyler rengârenk eserler ortaya çıkardılar.

Dil ve sayı becerileri, el sanatları, tasarım, müzik-ritim, mutfak, drama, halk dansları, beden eğitimi ve günlük yaşam becerileri olmak üzere 9 farklı branşta düzenlenen atölyeler, özel bireylerin hem becerilerini geliştirmelerine hem de keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyor.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Engelsiz Hobi Atölyeleri, sadece bir eğitim programı olmanın ötesine geçerek özel bireyler için bir dostluk ve dayanışmanın buluşma noktası haline geldi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bu atölyeler, “engelleri birlikte aşıyoruz” anlayışıyla düzenleniyor. Her bir ders, özel bireylerin kendilerini ifade etmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve topluma daha güçlü bir şekilde katılmalarına destek oluyor.