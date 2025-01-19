Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) öğrenim gören özel bireyler, engelleri aşıp başarılarla dolu geçirdikleri birinci dönemin sonunda karnelerini aldı. Yeteneklerini keşfeden ve üstün gayret gösteren öğrenciler karne gününde büyük mutluluk yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Engelsiz Hobi atölyelerine’ ilk dönem sona erdi. Dönem boyunca yeteneklerini keşfeden, sosyal hayatın merkezinde yer alan özel gereksinimli bireyler, uzman eğitmenlerden derslerini aldı.

Tüm engellerin sevgiyle aşıldığı Büyükşehir Belediyesi SGM’de Dil ve Sayı Becerileri Atölyesi, Günlük Yaşam Becerileri Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Resim ve Baskı Sanatları Atölyesi, Müzik ve Ritim Atölyesi, Mutfak Becerileri Atölyesi, Ekolojik Yaşam Atölyesi olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim gören özel öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Törende büyük heyecan ve mutluluk yaşandı.

Hobi atölyelerine kısa bir mola

SGM’de bulunan spor salonunda karne takdimi için güzel bir karşılama hazırlayan uzman eğitmenler, öğrencilere karnelerini takdim etti. Yoğun ilgi ve sürpriz karşısında duygulanan öğrenciler, eğitmenlere ve Büyükşehir’e teşekkür ederek kısa bir mola dedi.

Doğum günü kutlaması

Etkinliğin bir diğer anlamlı kısmı ise Ocak ayında doğan öğrenciler için düzenlenen doğum günü kutlaması oldu. Hep birlikte doğum günü pastası kesilirken, sevgi ve dayanışma dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin gözlerindeki mutluluk ve birlikte olmanın verdiği sıcaklık, etkinliği daha da güzelleştirdi.

Unutulmaz anı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif bir yer alması ve kendi potansiyellerini ortaya koyması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bireylerimizin başarısına tanıklık ettiğimiz bu özel gün, aileler ve katılımcılar için unutulmaz bir anı oldu. Engelsiz bir geleceği hep birlikte inşa etmek dileğiyle. Onların mutluluğu bizim de heyecanımızı artırıyor ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel çocuklar için ders zili çok yakında yeniden çalacak. Bu yolda desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.