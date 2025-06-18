Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor altyapısında görev yapan antrenörlerle buluşmasında önemli mesajlar verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor altyapısında görev yapan antrenörlerle bir araya geldi.

Hem akademi hem de futbol okulu antrenörlerinin katıldığı toplantıda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Dr. Uğur Alemdar yer aldı.

AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda antrenörlerin görüş ve önerilerini dinleyen Alemdar, Sakarya’nın mazisinde olduğu gibi yeniden alt yapısından sporcu yetiştiren bir şehir olması için çalışacaklarına vurgu yaparak bu doğrultuda fikirlere kulak verdi.

“HEP BİRLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI İNŞA EDECEĞİZ”

Alemdar, “Altyapı antrenörleri olarak sizler, bu şehrin geleceğini inşa ediyorsunuz. Sağlam hedeflerle, profesyonel bir yaklaşımla ve kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, başarılı sporcuları yine bu topraklardan çıkaracak olan sizlersiniz. Bu şehirden yine Aykut’lar, Tuncay’lar, Oğuz’lar yetişecek. Bizler, bugüne kadar elimizden gelen desteği verdiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de vereceğiz. Sakaryaspor’un geleceği için hep birlikte sürdürülebilir bir yapıyı inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Alemdar, “Ben inanıyorum ki Sakaryaspor artık altyapıdaki başarıyla gündeme gelecek. Şeffaf, hakkaniyetli ve liyakate dayalı bir süreçle hareket edeceğiz. Amacımız, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde eden, ahlaklı, çalışkan ve nitelikli sporcular yetiştirmektir. Bu hedefe birlikte ulaşacağız. Çünkü bu şehirde başarıya aç, potansiyeli yüksek gençlerimiz ve onları geleceğe hazırlayan güçlü bir altyapımız var” diye konuştu.