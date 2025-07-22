Orman Genel Müdürlüğü, Sakarya Geyve ve Eskişehir Seyitgazi’deki yangınlara 11 uçak, 30 helikopter, 343 arazöz, 9 iş makinesi ve bin 966 personelle müdahale ediyor.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sakarya’nın Geyve ve Eskişehir’in Seyitgazi ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre, yangınlara 11 uçak, 30 helikopter, 343 arazöz, 9 iş makinesi ve bin 966 personel ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangınları bir an önce kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor.