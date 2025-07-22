İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, PKK’nın dron saldırıları ve 200 hükümlünün tahliye iddialarını TBMM’ye taşıyarak, “Terörle mücadele politikası şaşkın veya şaibeli" yorumunda bulundu.BURSA (İGFA) -İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, PKK’nın Metina’daki dron saldırıları ve 200’den fazla hükümlünün tahliye edildiği iddialarıyla ilgili Milli Savunma ve Adalet Bakanlarına soru önergesi verdi.

Milletvekili Türkoğlu, silah bırakma sonrası üçüncü dron saldırısında iki askerin yaralandığını belirterek, saldırı sayısını, alınan önlemleri ve PKK’nın tehditlerine karşı politikaları sordu.

Tahliyelerin yasal gerekçelerini ve mağdur ailelerin görüşlerini sorgulayan İYİ Partili Türkoğlu, “Hükümet ya şaşkın ya da pazarlık gölgesinde. Gerçeği açığa çıkaracağız” dedi.