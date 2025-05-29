Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, güvenli ve sorunsuz bir Sakarya trafiği ve küçük yaştan itibaren üst seviyede trafik bilinci oluşturmak için eğitimlerine devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, şehrin dört bir yanındaki okullarda güvenli trafiğin gerekliliklerini anlatmaya devam ediyor.

GÜVENLİ BİR TRAFİK İÇİN

Ekipler, güvenli bir Sakarya trafiği ve vatandaşların sorunsuz bir trafik kültürüne kavuşması için şehrin dört bir yanında her kurumda, her noktada kesintisiz şekilde eğitim veriyor.

Bunun son örneği ise Adapazarı’ndaki özel bir anaokulunda ortaya koyuldu. Çocuklarla okulun bahçesinde buluşan zabıta ekipleri hem keyifli hem de öğretici bir etkinliğe imza attı.

DÖVİZLERLE FARKINDALIK

Etkinlikte, anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hatırlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Zabıta ekiplerinden trafikte uyulması gereken en önemli kuralları tek tek öğrenen minikler, daha sonra küçük bir sınava tabi tutuldu. Çocuklar, daha sonra trafikle ilgili yapılan imtihanda ellerindeki dövizleri kaldırarak doğru cevapları verdi.

Renkli anlara sahne olan eğitim etkinliği hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.